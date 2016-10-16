نيفين الكيلاني تفتح المهرجان السنوي التاسع للحرف التقليدية بوكالة الغوري

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، فعاليات المهرجان السنوي التاسع للحرف التقليدية والتراثية، بوكالة الغوري، مساء اليوم الأحد، والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، ويستمر حتي 20 أكتوبر، بحضور الدكتورة سلوي الشربيني رئيس الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني بقطاع الفنون التشكيلية، الفنان طه عشماوي منسق عام المهرجان، الفنان عبد الحكيم سيد مدير عام مراكز الحرف التقليدية، الفنانة نجوي سلامة مدير الإدارة العامة للبحوث التراثية، الفنان عز الدين نجيب رئيس مجلس إدارة جمعية اصالة.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الحرف التقليدية تحتاج لبذل الجهد للحفاظ عليها، والاهتمام بها، مشيرة إلي مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الذي يقدم دورات في الحرف التقليدية والتراثية، لتعليم الشباب حرفة تراثية، وطالبت الشباب بأن يتقدم إلى مركز الحرف التقليدية بالفسطاط والحصول علي المنحة المجانية، والمساهمة في الحفاظ علي إرثهم الفني والتاريخي .

وضم المهرجان منتجات الحرف التراثية والتقليدية للعديد من الجهات، منها صندوق التنمية الثقافية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وزارة التعليم العالي، جمعية أصالة، مركز الفن والحياة، دار النسجيات المرسمة، مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، ومراسم وكالة الغوري ، وضم المعرض مشغولات يدوية ، جلدية ، شفتشي ، معلقات، تطريز وغيرها من الأعمال، الي جانب ورش عمل

وبدأت الإحتفالية بتفقد الدكتورة نيفين الكيلاني لمعارض الحرف التقليدية والتراثية، أعقب ذلك إلقاء عدد من القصائد الشعرية، للشاعر أحمد نصر والشاعرة ريهام عبد الله، تلا ذلك ديفيلية أبرز من خلاله مصمم الأزياء محمد خفاجي الهوية المصرية في الملابس، والعودة مرة أخري إلى الخطوط المصرية الأصيلة

وقد تم تكريم الدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية باهدائها درع التميز، كذلك تكريم وقيادات الفنون التشكيلية، والجمعيات والمؤسسات المشاركة في المهرجان.