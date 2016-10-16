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برلماني: مقارنة الحزب الوطني بائتلاف «دعم مصر» غير منطقي

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برلماني: مقارنة الحزب الوطني بائتلاف «دعم مصر» غير منطقي برلماني: مقارنة الحزب الوطني بائتلاف «دعم مصر» غير منطقي

النائب علاء عبد المنعم

قال النائب علاء عبد المنعم، القيادي بائتلاف دعم ، إنه من غير المنطقي مقارنة ائتلاف دعم مصر، بنواب الحزب الوطني ، نظرًا لأن نواب الحزب الوطني كانوا يناصرون ظالمة كانت أو مظلومة، كما كانوا يدافعون عن الفساد، على عكس نواب دعم مصر الذين لا يوجد لديهم حكومة لدعمها.

وأضاف “عبد المنعم” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أن ائتلاف دعم مصر، كثيرًا ما عارض الحكومة، والدليل على ذلك اعتراض الائتلاف على قانوني الخدمة المدنية والقيمة المضافة في نسختهما الأولى.

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