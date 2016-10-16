سمير جعجع يدين العمل الارهابي في شمال سيناء

أدان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجنود المصريين في شمال سيناء أول أمس الجمعة , ووصف هذا العمل الارهابي بأنه يأتي في سياق المحاولات اليائسة والمستمرة للنيل من الدور المصري.

واعتبر جعجع أن محاولات إغراق مصر بمشاكلها الداخلية لابعاد أنظار قيادتها عن قضايا المنطقة العربية لم ولن تنجح , ورأى ضرورة الوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب من خلال اتخاذ كل الخطوات اللازمة الأمنية والسياسية.

وتقدم جعجع فى بيان مساء اليوم بأحر التعازي الى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق.

وأكد ثقته بقدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحفاظ على الاستقرار وإعادة الإعتبار للدور المصري الذي يشكل عامل توازن على مستوى المنطقة.

أ ش أ