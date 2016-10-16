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حركة «بيجيدا» المناهضة للإسلام تنظم مسيرة في دريسدن بمناسبة عامين على تأسيسها

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حركة «بيجيدا» المناهضة للإسلام تنظم مسيرة في دريسدن بمناسبة عامين على تأسيسها حركة «بيجيدا» المناهضة للإسلام تنظم مسيرة في دريسدن بمناسبة عامين على تأسيسها

حركة بيجيدا

تجمع الآلاف من أنصار حركة بيجيدا المناهضة للإسلام في وسط مدينة دريسدن الألمانية يوم الأحد للاحتفال بمرور عامين على تأسيسها رغم تراجع الأعداد مقارنة بالحشود التي شاركت في تجمعات بالمدينة أوائل عام 2015 وبلغ عددها نحو 25 ألف شخص، وذلك حسبما أفادت رويترز.

وتركت حركة بيجيدا “وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب” بصمتها على الأجندة السياسية عندما نظمت أول مسيرة مناهضة للإسلام في المدينة الواقعة بشرق ألمانيا في أكتوبر تشرين الأول 2014 ثم امتدت إلى المدن الأخرى.

ودخل نحو 900 ألف مهاجر معظمهم مسلمون ألمانيا في عام 2015 مما أثار مخاوف عامة حول قدرة البلاد على التعامل مع هذا التدفق. ووصل أكثر من 200 ألف مهاجر هذا العام.

ولم تعلن الشرطة أي تقدير لعدد المشاركين في المسيرة لكنها أصدرت بيانا يقول إنها نشرت نحو 1700 من أفرادها في دريسدن وإن المظاهرات مرت بسلام رغم إقامة دعوى جنائية تتعلق بإيذاء جسدي في حالة واحدة.

وقال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره الذي يعيش في دريسدن لصحيفة بيلد أم زونتاج إنه يأمل في أن تكون الذكرى الثانية لبيجيدا هي الأخيرة وأن تظل المدينة منفتحة ومتسامحة رغم وجود بيجيدا.

 

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