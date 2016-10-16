خبير عسكري: المناورات العسكرية بين مصر وروسيا تهدف لمحاربة الإرهاب

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، إن مصر بعد امتلاكها حاملاتي طائرات من طراز الميسترال، بهدف تأمين محيط مصر الإقليمي، اتجهت إلى رفع كفاءة الجيش المصري من خلال تبادل الخبرات والبدء في مناورة عسكرية مع روسيا تنفذها عناصر من قوات المظلات المصرية والإنزال الجوي الروسي .

وأضاف الشهاوي خلال حواره لبرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الجيش المصري صامد في ظل تدمير الجيش العراقي والجيش السوري، مشددًا على أن قوة الجيش المصري دفعت كل الدول لوضعة داخل أي حسابات.

وأضاف الشهاوي، أن روسيا أبدت رغبتها في تدريب قواتها بداخل أراضي ذات طبيعة صحراوية، لافتًا إلى أن مصر مستفيدة أيضا خاصة مع تبادل الخبرات وتطوير العقائد القتالية والتعرف على أحدث الأجهزة، موضحًا أن المناورات تكشف عن وجود رؤية مشتركة بين القاهرة وموسكو تهدف لمحاربة الإرهاب.

وأوضح الخبير العسكري أن الجيش المصري عمل على تنويع الأسلحة وحصل على أسلحة متطورة من أكثر من 13 دولة، مشددًا على أن الجيش المصري بات الجيش الوحيد المتماسك داخل منطقة الشرق الأوسط.