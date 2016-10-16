إخلاء سبيل إسرائيلى من عرب 48 بعد ضبطه بمولد السيد البدوى بطنطا

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الغربية، أن ضباط المباحث المكلفين بخدمة تأمين مولد السيدى البدوى قد تمكنوا من ضبط إسرائيلى من عرب 48 يدعى نصار سلمان 37 سنة، أثناء تواجده فى ساحة المسجد الأحمدى.

وأضاف المصدر أن المذكور مقيم بالقاهرة وإقامته منتهية منذ شهر يونيو الماضى، وتم القبض عليه أمس السبت وتبين أنه إسرائيلى من عرب 48، وتم عرضه على النيابة العامة التى أخلت سبيله.

وأكد المصدر الأمنى أن الإسرائيلى مسلم وحضر إلى المولد الأحمدى العام الماضى لحضور الاحتفالات بالمولد وليس عليه أى شبه سياسية أو جنائية.

كان ضباط المباحث قد اشتبهوا فى المذكور وتم ضبطه وإخطار اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية والأمن الوطنى الذى قام بالكشف عليه وتبين أنه مقيم بالقاهرة وإقامته منتهية ومن عرب 48 وله توجد له أى خطورة أمنية وقررت النيابة العامة إخلاء سبيله.