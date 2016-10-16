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بورسعيد تترقب غدا الحكم النهائى على المتهمين بـ"أحداث الاستاد"

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بورسعيد تترقب غدا الحكم النهائى على المتهمين بـ"أحداث الاستاد" بورسعيد تترقب غدا الحكم النهائى على المتهمين بـ"أحداث الاستاد"

>بورسعيد – محمد عزام

تنظر محكمة النقض ببورسعيد، غد الاثنين، الطعون المٌقدمة من المحكوم عليهم فى القضية المعروفة بـ"أحداث بورسعيد"، والتى راح ضحيتها 72 من جمهور النادى الأهلى.

وبالوقوف على الأسباب التى اعتمد عليها محامو الدفاع فى مذكرة الطعن التى تقدموا بها للمحكمة للنقض ضد الأحكام الصادرة بحق المتهمين فى القضية؛ التقى "اليوم السابع" مع أشرف العزبى، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، والذى تقدم بمذكرة طعن لجميع المتهمين الذين صدر بصددهم أحكام؛ هذا بالإضافة إلى عدم تقديم النيابة العامة طعناً على الأحكام الصادرة بشأن المتهمين .

وقال "العزبي" إنه سوف تنظر محكمة النقض فى جلساتها التى ستنعقد غد الاثنين، الطعن المقدم من المتهمين فى قضية "أحداث استاد بورسعيد"، وقد أودعت هيئة دفاع المتهمين، مذكرة طعنها بالنقض ضد الأحكام الصادرة بحق المتهمين فى القضية.

 

 


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