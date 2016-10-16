موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساء من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى "لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، والتى أبرزها اعتذار اليمن عن استضافة القمة العربية المقبلة ، وتصريحات مسئولى التموين حول انفراجة فى أزمة السكر خلال أيام.. وأن الاحتياطى يكفى 4 أشهر.

وفيما يلى موجز أخبار الساعة العاشرة مساء..

استقبل اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، السفير رياض العكبرى مندوب اليمن لدى الجامعة، لبحث آخر التطورات على الساحة اليمنية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم الجامعة العربية أن مندوب اليمن قدم خلال المقابلة شرحا وافيا حول تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في اليمن، موضحاً صعوبتها ودقتها خاصة مع استمرار تعنت الانقلابيين على المسار السياسى.

وذكر المتحدث الرسمي أن مندوب اليمن نقل إلى الأمين العام رسالة شفهية من وزير خارجية اليمن عبد الملك المخلافى تتناول الأوضاع فى اليمن وتتضمن الاعتذار عن عدم استضافة وعدم ترؤس اليمن للدورة المقبلة (28) للقمة العربية فى ضوء ما يواجهه حالياً من تحديات.

استهل الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، برنامجه "على هوى مصر" بجزء من خطاب للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذى يلقن فيه الأمريكان درسا لرفضه المعونة الأمريكية آنذاك، وطالب فيه الشعب بضرورة التحمل من أجل بناء الدولة المصرية والعبور بمصر إلى بر الأمان.

كشف عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن انخفاض نسبة السائقين المتعاطين لللمخدرات من 24% لـ 17%، لافتاً إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تم الكشف على 20 ألف سائق.

وقال "عثمان"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، إن هناك حملة تفاجئ المدارس ويتم الكشف على جميع السائقين بصورة مفاجئة، موضحا أن الصندوق هدفه ردع ومنع السائقين المتعاطين من العمل فى المدارس.

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، أن احتياطى السكر الاستراتيجى يكفى لـ4 أشهر، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة فى تلك الأزمة.

نفى أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة المترو، ما تردد حول فرض غرامة قدرها 50 جنيها لمن ينتظر على أرصفة محطات المترو أكثر من 15 دقيقية، لافتا إلى أن ما تردد عار تماما من الصحة.

استهل الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، برنامجه "على هوى مصر" بجزء من خطاب للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذى يلقن فيه الأمريكان درسا لرفضه المعونة الأمريكية آنذاك، وطالب فيه الشعب بضرورة التحمل من أجل بناء الدولة المصرية والعبور بمصر إلى بر الأمان.

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو يوضح حجم الاستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة، فى إطار الحملة الموسعة للجيش للثأر من العناصر الإرهابية والمتطرفة بشمال سيناء.

تتوالى مفاجآت الصراع على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، بعدما انضم للجنة 64 عضوا فى دور الانعقاد التشريعى الثانى من أصل 38 عضوا فى دور الانعقاد التشريعى الأول.

قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن تصريحات البرادعى الأخيرة أصابها خطأ جسيم فيها من خلال تقديره للموقف، لافتا إلى أنه غير متعايش مع الشعب المصرى، قائلا: "واحد هرب فى عز الأزمة، جاى دلوقتى يقدر موقف مصر وموقف القوات المسلحة، ودا خير دليل على تنفيذه لأجندات معادية لمصر".

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ورئيس مؤسسة حماية الدستور، أن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة وعلى الجميع أن يتكاتف ولا يلتفت لتجاذبات تزيد الوضع سوءاً، موضحاً أن مشاكل مصر متراكمة ومتشابكة منذ أيام الملك فاروق حتى اليوم.

قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن، إن مصر فى هذا التوقيت لا تحتاج إلى أن نصّدر لها الإحباط والكآبة والنقد الدائم، مشيرةً إلى أنه قبل أن نعاتب ونلوم وننتقد ونصدّر سلبيات، يجب أن نعرف أننا نحن "البلد".

وأضافت خلال تقديمها برنامج "ست الحسن"، على فضائية "on E": إحنا اللى بنعمل الحلو وإحنا بنعمل البلد، ومفيش حد أبدًا معاه عصا موسى"، موضحة أن الناس فى أكبر دول العالم غنى واستقرار وثقافة يعملون.