مقتل 30 مسلحًا في غارة جوية بأفغانستان

أفادت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم “الأحد” بأن غارة جوية استهدفت موكبا لقيادي بارز في حركة طالبان المتمردة في إقليم أرزكان الجنوبي، أسفرت عن مقتل 30 من عناصر الجماعة المسلحة.

وقالت الوزارة في بيان – نقلته وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية – إن الضربة الجوية وقعت في منطقة تشينارتو واستهدفت موكب حجي لالا قائد الجناح العسكري في طالبان، دون أن توضح إذا كان سلاح الجو الأفغاني أم طائرات التحالف الدولي هي التي شنت تلك الغارة.

ويعد إقليم أوروزجان الجنوبي أحد الولايات الأفغانية المتقلبة نسبيا حيث ينشط متمردو طالبان في عدد من مقاطعاته، ويشنون من وقت لآخر عمليات مسلحة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان آخر مقتل 41 مسلحا في غارات جوية منفصلة فوق مناطق قلعة موسى وجريشك بإقليم هلماند.

أ ش أ