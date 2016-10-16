سمير غطاس: مقترحات تخصيص معاشات للنواب تخالف الدستور

أعلن البرلماني المصري الدكتور سمير غطاس، اليوم الأحد، رفضه وتنازله عن مقترح بعض النواب بتوفير معاش تقاعدي للنواب، لافتاً إلى أن جلسة البرلمان شهدت تأبين للنائبة المصرية أميرة فتحي والتي لقيت مصرعها أثناء ذهابها إلى مدينة شرم الشيخ لحضور احتفالية البرلمان، موضحاً أن مقترح البعض كان بضرورة وجود وثيقة تأمين علي الحياة وهو مطلب مشروع وصحيح، ليس للنواب فقط، وإنما لكل العاملين والموظفين فى الدولة.

وأضاف غطاس في مداخلة هاتفية ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، على شاشة الغد، أن البرلماني لا يعمل فى مؤسسة خيرية، وإنما هو تكليف بمهمة وطنية حيث تم انتخابه من جانب الشعب، تنتهي بإنتهاء مدة البرلمان وهي 5 سنوات.

وأكد غطاس أن هناك ما يقرب من 4 أو 5 نواب توفوا خلال الدورة الحالية، لافتاً إلى أن فكرة تخصيص المعاش مخالفة للدستور، لاسيما وأنه ينص علي ضرورة تفرغ النواب بشكل كامل لعملهم إلا أن هناك الكثير من النواب مازالوا يمارسون أعمالهم العادية، وفي نفس الوقت يحصلون علي مكافأة من المجلس، وهو أمر غير مقبول