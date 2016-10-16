محافظ سوهاج وقيادات المحافظة يقدمون واجب العزاء لأسرتي شهيدي سيناء

قدم محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، اليوم الأحد، يرافقه مدير الأمن اللواء مصطفي مقبل، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، واجب العزاء لأسرتي شهيدي المحافظة في حادث الهجوم الإرهابي بسيناء.

وزار المحافظ عائلتي الشهيدين عطية أحمد محمد عطية بنجع هريدي بقرية “جزيرة شندويل” بمركز سوهاج ومحمود كمال الدين عبد الحكم بقرية “البربا” بمركز جرجا بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وقال محافظ سوهاج –في تصريح أدلى به عقب تقديم واجب العزاء- إن الدولة بكل أجهزتها تقف إلى جانب أسر الشهداء نظرًا لما قدموه لهذا الوطن من تضحيات، مؤكدًا أن مصر تواجه حربًا شرسة من فئة ضالة هم أعداء لهذا الوطن محاولين تعطيل مسيرة التنمية والتقدم.

وأشاد المحافظ بالضربة الجوية التي وجهها طيران القوات الجوية ضد معاقل الجماعات التكفيرية والإرهابية بسيناء بمشاركة الجنود البواسل من رجال القوات المسلحة ردًا على الحادث الإرهابي الغاشم.

كما وعد أسرة الشهيد عطية بدراسة مطلبهم بإطلاق اسم الشهيد على أحد المدارس والتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل شقيق الشهيد محمود كمال إلي قوات أمن سوهاج بدلا من أسوان بناء على طلب والد الشهيد.

أ ش أ