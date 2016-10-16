القبض على رجل الأعمال مجدى بركات صاحب شركات 6 أكتوبر والوادى الأخضر

تمكنت اليوم الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام برئاسة اللواء عبدالله خليفه من ضبط رجل الأعمال الهارب مجدى محمد محمود بركات رئيس مجلس إدارة شركتى 6 أكتوبر و الوادى الأخضر لتنمية واستصلاح وتعمير الاراضى الزراعية

تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وتحت إشراف اللواءجمال عبد البارى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام تمكنت اليوم الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام برئاسة اللواء عبدالله خليفه من ضبط رجل الأعمال الهارب مجدى محمد محمود بركات رئيس مجلس إدارة شركتى 6 أكتوبر و الوادى الأخضر لتنمية واستصلاح وتعمير الاراضى الزراعية من خلال أحد الأكمنة المعدة أمام مقر الشركة بالدقى تنفيذا للحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية فى القضية رقم 1157 لسنة 2011 جنح عسكرية بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ورد مبلغ 509 مليون جنيه للقوات المسلحة تعويضا عن التعدى والتلفيات التى أحدثها بميدان الرماية المملوك للقوات المسلحة بمحافظة الجيزة

وقد تم عرض المذكور على النيابة العسكرية وترحيله للسجن لتنفيذ العقوبة.