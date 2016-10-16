خالد صلاح: هل نحن جاهزون لمواجهة التحديات بالدولة؟.. ويؤكد: "الأمل قادم"

استهل الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، برنامجه "على هوى مصر" بجزء من خطاب للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذى يلقن فيه الأمريكان درسا لرفضه المعونة الأمريكية آنذاك، وطالب فيه الشعب بضرورة التحمل من أجل بناء الدولة المصرية والعبور بمصر إلى بر الأمان.

وتساءل خالد صلاح، عبر برنامجه المذاع على فضائية النهار one، "هل نحن جاهزون لمواجهة التحديات التى تواجهنا داخل الدولة أم لا؟!"، مشيرا إلى وجود مشكلات كبيرة داخل الدولة تحتاج إلى صبر وعدم الانسياق وراء الإحباط، لأن هناك أمل قادم وانفراجة كبيرة للدولة المصرية.

وأكد رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن كل شئ يتعلق بالنكد داخل الدولة يأتى من "السوشيال ميديا"، مشددا على ضرورة التنبه لهذا الأمر وعدم الانسياق وراء الشائعات التى تُبث والحرب الإلكترونية ضد الدولة المصرية، مضيفًا "المطلوب كسر حتة مننا، وإحنا وضعنا صعب وزى الزفت لكن إحنا عاوزين نفكر هنخرج من الوضع ده إزاى.. ولا هنسيبها تبوظ؟!".