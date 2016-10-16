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خالد صلاح يطالب بتوصيل الدعم لمستحقيه: 81 مليون بطاقة تموين لشعب 95 مليون

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خالد صلاح يطالب بتوصيل الدعم لمستحقيه: 81 مليون بطاقة تموين لشعب 95 مليون خالد صلاح يطالب بتوصيل الدعم لمستحقيه: 81 مليون بطاقة تموين لشعب 95 مليون

>كتب أحمد براء

استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، استغلال غير المستحقين لمنظومة الدعم التى يحصلون بمقتضاها على حقوق البسطاء، إضافة لحصول الأغنياء على بطاقات .

 

وقال خالد صلاح، خلال تقديمه برنامج "على هوى " على فضائية "النهار one": "81 مليون بطاقة تموين فى مصر، شعب 95 مليون بيحصل على 81 مليون بطاقة تموين شغالين فى السوق، والبطاقة الواحدة عليها تقريبًا فى المتوسط 5 أشخاص.. يعني بنتكلم فى شعبين عايشين على أرض مصر!، ضاربينا فى اتنين علشان يسرقوا!".

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع": "رغم إنى بفضل الله وإخواتى وولادى وأسرتى مش فى حاجة لبطاقات التموين وربنا كارمنا وساترها معانا، وماعملتش بطاقة تموين، لكن أحد الوزارء قال لى شخصيًا: لأ يا حبيبي.. ده أنت وعيلتك وإخواتك وأحفادك بطاقاتكم موجودة، ولورحت سألت هتلاقى ليك بطاقة.. مين بقى خدها دى محدش عارف.. دى تنظيمات كاملة بتعمل البطاقات وتصرف بيها السِلَع التموينية".


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مصر 365

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