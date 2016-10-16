خالد صلاح يطالب بتوصيل الدعم لمستحقيه: 81 مليون بطاقة تموين لشعب 95 مليون

استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، استغلال غير المستحقين لمنظومة الدعم التى يحصلون بمقتضاها على حقوق البسطاء، إضافة لحصول الأغنياء على بطاقات التموين.

وقال خالد صلاح، خلال تقديمه برنامج "على هوى مصر" على فضائية "النهار one": "81 مليون بطاقة تموين فى مصر، شعب 95 مليون بيحصل على 81 مليون بطاقة تموين شغالين فى السوق، والبطاقة الواحدة عليها تقريبًا فى المتوسط 5 أشخاص.. يعني بنتكلم فى شعبين عايشين على أرض مصر!، ضاربينا فى اتنين علشان يسرقوا!".

وأضاف رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع": "رغم إنى بفضل الله وإخواتى وولادى وأسرتى مش فى حاجة لبطاقات التموين وربنا كارمنا وساترها معانا، وماعملتش بطاقة تموين، لكن أحد الوزارء قال لى شخصيًا: لأ يا حبيبي.. ده أنت وعيلتك وإخواتك وأحفادك بطاقاتكم موجودة، ولورحت سألت هتلاقى ليك بطاقة.. مين بقى خدها دى محدش عارف.. دى تنظيمات كاملة بتعمل البطاقات وتصرف بيها السِلَع التموينية".