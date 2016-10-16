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ضبط شركة تصنع بطاريات هواتف في سكن عائلي

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ضبط شركة تصنع بطاريات هواتف في سكن عائلي ضبط شركة تصنع بطاريات هواتف في سكن عائلي

 ضبط قسم التفتيش بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين عند الساعة السادسة مساء اليوم الاحد وبالتعاون مع ادارة التحريات والبحث الجنائي وادارة الجوازات وشؤون الاجانب وقسم الرقابة ببلدية أم القيوين احدى الشركات تقوم بتصنيع بطاريات الهواتف المتحركة دون ترخيص في سكن عائلي بمنطقة الدار البيضاء في الامارة.

وقال منصور بن سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في ام القيوين انه ورد بلاغ إلى قسم التفتيش بالدائرة ؛ فتم التواصل مع الجهات المختصة في الامارة وعلى اثره تم  دهم المنزل ومصادرة المضبوطات التي تجاوزت قيمتها 150 الف درهم.

واضاف الخرجي ان الشركة لديها ترخيص من احدى إمارات الدولة وتزاول نشاطها بطريقة مخالفة ؛ مناشدا في الوقت ذاته كل الاهالي ضرورة الابلاغ الفوري في حال وجود اي نشاط مشتبه فيه ؛  محذرا كل الشركات من مغبة ممارسة اي نشاط في الامارة دون الرجوع الى الدائرة ؛ اضافة  الى  التقيد بلوائح وقوانين  الدائرة المنظمة لعملها.

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