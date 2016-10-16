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منير يبدأ بروفات حفله بجامعة مصر للعلوم

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منير يبدأ بروفات حفله بجامعة مصر للعلوم منير يبدأ بروفات حفله بجامعة مصر للعلوم

الكينج محمد منير

بدأ الفنان محمد منير مساء اليوم الأحد، إجراء أولى بروفات الاستعدات للحفل المقرر اقامته في جامعة للعلوم والتكنولوجيا يوم الخميس المقبل 20 أكتوبر.

وأقيمت البروفة باستديو الموزع الموسيقي شريف نور، الذي يقود الفرقة الموسيقية الخاصة بالكينج، منذ حوالي 30عامًا.

البروفة هي الأولى لـ«منير» بعد تعافيه من الإصابة بجزع في القدم، بينما يعد الحفل هو الأول له عقب تكريمه باعتباره أسطورة موسيقية.

ومن المقرر أن يشهد الحفل احتفالًا خاصًا بعيد ميلاد منير، الذي دخل يوم 10 أكتوبر الماضي عامه الـ62، وذلك في حضور نخبه من نجوم الفن والرياضة.

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