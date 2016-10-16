أخبار عاجلة

البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي -
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر -
تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

سياسي: حل أزمة اليمن مرهون بالتزام الحوثيين بوقف إطلاق النار

Google+ Print
سياسي: حل أزمة اليمن مرهون بالتزام الحوثيين بوقف إطلاق النار سياسي: حل أزمة اليمن مرهون بالتزام الحوثيين بوقف إطلاق النار

الحوثيون _ أرشيفية

قال بليغ المخلافي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، إن اجتماع المملكة المتحدة بريطانيا بشأن الأزمة اليمنية، جاء بغرض إيجاد حل سياسي وإنهاء الحرب فى اليمن.

وأضاف المخلافي خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن حل الأزمة اليمنية مرهونٌ بالتزام الحوثيين وميلشيات على عبد الله صالح، بـ هدنة وقف إطلاق النار.

وأوضح المخلافي أن الرئيس المخلوع على عبد الله صالح، يبدو أنه يحاول الاستفادة بشكل كامل، مما يحدث من أجل تحقيق مكاسب سياسية، موضحاً أن وجود ضمانة لتلك الهدنة يظل هوالتحدي القائم فى الوقت الراهن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017