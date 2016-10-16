سياسي: حل أزمة اليمن مرهون بالتزام الحوثيين بوقف إطلاق النار

قال بليغ المخلافي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، إن اجتماع المملكة المتحدة بريطانيا بشأن الأزمة اليمنية، جاء بغرض إيجاد حل سياسي وإنهاء الحرب فى اليمن.

وأضاف المخلافي خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن حل الأزمة اليمنية مرهونٌ بالتزام الحوثيين وميلشيات على عبد الله صالح، بـ هدنة وقف إطلاق النار.

وأوضح المخلافي أن الرئيس المخلوع على عبد الله صالح، يبدو أنه يحاول الاستفادة بشكل كامل، مما يحدث من أجل تحقيق مكاسب سياسية، موضحاً أن وجود ضمانة لتلك الهدنة يظل هوالتحدي القائم فى الوقت الراهن.