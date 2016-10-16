وكيل "التعليم" بالقليوبية يشرح حصة رياضيات خلال جولته بمدارس بنها

تفقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية عددا من مدارس مدينة بنها يرافقه خالد جرامون مدير الإدارة، حيث تفقد سير الدراسة بمدرسة منشية بدوى للتعليم الأساسى ومدرسة بنها الثانوية بنات .

واستعرض وكيل الوزارة خلال جولته المعامل والمكتبات وتفعيل الأنشطة وشاهد خلال جولته فريق الموسيقى العربية بمدرسة بنها الثانوية بنات والذين قدموا عددا من الاغانى الوطنية والدينية، كما التقى خلال جولته بطلاب التربية العملية بحضور الدكتور إبراهيم فودة عميد كلية التربية ببنها .

وشهدت جولة وكيل الوزارة قيامه بالشرح للطلاب لمادة الرياضيات وسط تجاوب كبير من الطلاب .

وتابع وكيل وزارة التعليم خلال جولته خطة سير الدراسة، وأكد على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب وتوفير والإضاءة والتهوية والاهتمام والنظافة داخل الفصول .

وقال إنه لا مكان لأى مقصر أو غير ملتزم داخل المؤسسات التعليمية بالقليوبية وسيتم إحالة أى مدير أو مدرس مخالف للتحقيق، مؤكدا أن التعليم يمثل أهم أولويات الدولة من أجل النهوض بالوطن.