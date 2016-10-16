أخبار عاجلة

بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
الصحة بالدقهلية ترسل "100 كيس دم" لـ"جرحى تفجير كنيسة طنطا" -
مصدر أمني بالغربية: ضبط 14 مشتبهًا بهم في ارتكاب تفجير كنيسة طنطا -
أحد أقارب شهيدة الشرطة ناس من كل الدنيا جايين يعذونا منعرفهمش -
وقفة صامته امام نقابه الصحفيين حدادا علي ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل "التعليم" بالقليوبية يشرح حصة رياضيات خلال جولته بمدارس بنها

Google+ Print
وكيل "التعليم" بالقليوبية يشرح حصة رياضيات خلال جولته بمدارس بنها وكيل "التعليم" بالقليوبية يشرح حصة رياضيات خلال جولته بمدارس بنها

>القليوبية - حسن عفيفى

تفقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية عددا من مدارس مدينة بنها يرافقه خالد جرامون مدير الإدارة، حيث تفقد سير الدراسة بمدرسة منشية بدوى للتعليم الأساسى ومدرسة بنها الثانوية بنات .

واستعرض وكيل الوزارة خلال جولته المعامل والمكتبات وتفعيل الأنشطة وشاهد خلال جولته فريق الموسيقى العربية بمدرسة بنها الثانوية بنات والذين قدموا عددا من الاغانى الوطنية والدينية، كما التقى خلال جولته بطلاب التربية العملية بحضور الدكتور إبراهيم فودة عميد كلية التربية ببنها .

وشهدت جولة وكيل الوزارة قيامه بالشرح للطلاب لمادة الرياضيات وسط تجاوب كبير من الطلاب .

وتابع وكيل وزارة التعليم خلال جولته خطة سير الدراسة، وأكد على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب وتوفير والإضاءة والتهوية والاهتمام والنظافة داخل الفصول .

وقال إنه لا مكان لأى مقصر أو غير ملتزم داخل المؤسسات التعليمية بالقليوبية وسيتم إحالة أى مدير أو مدرس مخالف للتحقيق، مؤكدا أن التعليم يمثل أهم أولويات الدولة من أجل النهوض بالوطن.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365