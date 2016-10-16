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متحدث باسم إردوغان: العمليات التركية في سوريا مستمرة بعد تحرير دابق

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متحدث باسم إردوغان: العمليات التركية في سوريا مستمرة بعد تحرير دابق متحدث باسم إردوغان: العمليات التركية في سوريا مستمرة بعد تحرير دابق

إردوغان

قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأحد إن تحرير قرية دابق السورية “انتصار استراتيجي ورمزي” على تنظيم الدولة الإسلامية وإن العمليات التي تدعمها تركيا متواصلة حتى تأمين حدود المنطقة بالكامل.

وبحسب رويترز قال معارضون سوريون تدعمهم دبابات وطائرات حربية تركية إنهم سيطروا على دابق بعد اشتباكات صباح الاحد أجبرت مقاتلي الدولة الإسلامية على ترك معقل كانوا قد تعهدوا بأن يخوضوا فيه معركة أخيرة حاسمة ضد الغرب. وسمت تركيا الهجوم “عملية درع الفرات”.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم إردوغان لرويترز “من الناحية الاستراتيجية من المهم أن قوات الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا ستواصل تقدمها باتجاه الباب. وهو معقل إرهابي رئيسي” مضيفا أن المنطقة حول دابق يجري تطهيرها لتسهيل عودة المدنيين.

وتابع قوله “ستستمر عملية درع الفرات حتى نقتنع بأن الحدود آمنة تماما وأن من المستحيل تنفيذ هجمات إرهابية ضد المواطنين الأتراك وأن يشعر الشعب السوري بالأمان.”

 

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