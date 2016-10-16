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تبادل إطلاق النار بين قوات حرس الحدود الهندية والباكستانية

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تبادل إطلاق النار بين قوات حرس الحدود الهندية والباكستانية تبادل إطلاق النار بين قوات حرس الحدود الهندية والباكستانية

القوات الباكستانية – أرشيفية

أعلنت السلطات الباكستانية ، وقوع تبادل لإطلاق النار بين قوات حرس الحدود الهندية والباكستانية على طول الخط الدولى بين البلدين اليوم الأحد، فى قطاع بيهمبر.

وذكرت صحيفة “دون” الباكستانية – على موقعها الإلكترونى – أنه تم تبادل إطلاق النار، واستمر لمده ساعتين ونصف الساعة فى قطاع بيهمبر ولم ترد تقارير عن أيه خسائر فى الأرواح.

وقالت السلطات الباكستانية بحسب الصحيفة ، “إن القوات الهندية لجأت إلى إطلاق نار غير مبرر، وبناء عليه ردت القوات الباكستانية بما (يليق)”.

وأشارت الصحيفة الباكستانية، إلى أن هذه الحادثة تأتى ضمن سلسلة من انتهاكات وقف إطلاق النار فى الوقت الذى تتزايد فيه حدة التوترات بين باكستان والهند .

يذكر أن باكستان والهند تخوضان نزاعا حول كشمير منذ أن شنت القوات الهندية حملة ضد المحتجين بعد مقتل قائد حزب المجاهدين، برهان واني، على يد القوات الحكومية فى يوليو الماضي، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة مئات من المتظاهرين بجروح فى اشتباكات مع قوات الأمن الهندية.

أ ش أ

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