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«آبل» تطرح لعبة لتعليم المستخدمين المبتدئين تطوير تطبيقاتهم الخاصة

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«آبل» تطرح لعبة لتعليم المستخدمين المبتدئين تطوير تطبيقاتهم الخاصة «آبل» تطرح لعبة لتعليم المستخدمين المبتدئين تطوير تطبيقاتهم الخاصة

أرشيفية

طرحت شركة آبل الأمريكية العملاقة لعبة تشفير جديدة تساعد مستخدمي نظام التشغيل “IOS” المبتدئين كيفية تطوير تطبيقات خاصة بهم باستخدام الكمبيوتر اللوحي «آي باد».

تستخدم اللعبة الجديدة واسمها “سويفت بلاي جراوندز” لغة برمجة أبل المعروفة باسم “سويفت” بطريقة تجعل من عملية تطوير وبرمجة التطبيقات “لعبة كاملة المواصفات”، وتتيح للمستخدمين تعلم مفاهيم البرمجة مثل “الجمل الشرطية” و”الوظائف”.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فأن شركة «آبل» تقدم هذه الدروس التعليمية في أجواء اللعب، وتطالب المستخدمين كتابة كود مواصفات التطبيق الذي يجري تطويره من خلال كلمات ملونة ثلاثية الأبعاد.

ولا تحتاج اللعبة إلى أي خبرة في مجال البرمجة والتشفير، بحسب آبل. وتعمل اللعبة مع أجهزة آي باد أير وآي باد برو وآي باد ميني2 التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس 10، ويمكن تحميلها مجانا من خدمة آي تيونز على الإنترنت.

ويمكن للمستخدم بعد الانتهاء من تطوير تطبيق خاص به نقله إلى خدمة “إكس كود” التي تتيح البرمجة المجانية لتطبيقات آي.أو.إس وماك بحيث يمكن لمستخدمين آخرين الدخول إلى التطبيق وتطويره وتحسينه.

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