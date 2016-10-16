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الآلاف يتظاهرون في «بودابست» ضد فساد الحكومة

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الآلاف يتظاهرون في «بودابست» ضد فساد الحكومة الآلاف يتظاهرون في «بودابست» ضد فساد الحكومة

جانب من التظاهرة في مدينة بودابست

تظاهر آلاف الأشخاص اليوم الأحد في وسط العاصمة المجرية بودابست ضد ما اعتبروه ممارسات فاسدة من جانب حكومة رئيس الوزراء فيكتور اوربان، وتضامنًا مع صحيفة «نيبسزابادساج» التي أغلقت مؤخرًا بسبب مشكلات مالية.

ووفقًا لتقديرات صحيفة «ايه تي في» شارك نحو 6 آلاف شخص بدعوة من ثلاثة أحزاب معارضة ضد سياسات القومي المحافظ أوربان.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن «ميكلوس هارجيتاي» أحد محرري الصحيفة المعارضة أنها أغلقت لنشر أنباء حول الفساد.

وكانت الصحيفة أغلقت لمشكلات مالية محتملة منذ أسبوع، لكن أعضائها يؤكدون أنه إجراء “انقلابي”.

وكانت الصحيفة كشفت عن عدة فضائح فساد طالت وزراء من بينهم وزير شؤون الرئاسة وزعيم التكتل البرلماني لحزب «فيدس» الحاكم انتال روجان.

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