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السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم المشروعات الصغيرة في الدلتا

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السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم المشروعات الصغيرة في الدلتا السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم المشروعات الصغيرة في الدلتا

السفارة الأمريكية بالقاهرة _ أرشيفية

قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، شيري كارلين، اليوم الأحد، خلال إفتتاح منتدى حول كيفية زيادة ريادة الأعمال في منطقة الدلتا “الشعب الأمريكي يؤمن بأهمية ريادة الأعمال والابتكار لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام”.

وعقد هذا الحدث على مدار اليوم الاحد في محافظة المنصورة، وهدفه ربط أصحاب الأعمال الطموحين بخبراء الخدمات المالية، والموزعين والمنتجين، وغيرهم لاستكشاف الفرص والتحديات الفريدة التي تواجههم في منطقة الدلتا. وقد تركزت المناقشات حول تعزيز الدعم للشركات المبتدئة، وتحقيق التواصل بين المشترين والموردين في منطقة الدلتا وتبسيط إجراءات تنمية ريادة الأعمال.

وأضافت كارلين “أن السفارة الامريكية ملتزمة بدعم تحقيق السلام والرخاء لجميع المصريين”. وأضافت أيضاً: “الشركات الصغيرة هي جزء حيوي من الاقتصاد المصري، وخلال هذا المنتدى، تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمساعدة في توفير الأدوات اللازمة لتنمية وازدهار الشركات”.

هذا البرنامج هو جزء من حزمة متكاملة من المساعدات التقنية المقدمة من الشعب الأمريكي لتعزيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية ونمو أعمال القطاع الخاص وخلق بيئة أقوى للتجارة والاستثمار. هذه المشاريع هي جزء مما يقرب من 30 مليا­ر دولار استثمرها الشعب الأمريكي ­من­ ­خلال الوكالة الأمريكية­ ­للتنمية­ ­ في منذ عام 1978.

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