"أمن أسوان" يضبط المتهمين بقتل مزارع وإصابة شريكيه أثناء سرقة أرضهم

نجحت مديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، فى ضبط 3 متهمين بارتكاب واقعة قتل مزارع وإصابة شريكيه أثناء محاولة سرقة أرضهم بقرية بلانة مركز نصر النوبة، وهو الأمر الذى ترتب عليه تجمهر أهالى المجنى عليه وتعطيل حركة القطارات بعد قطع شريط السكة الحديد، والطريق الزراعى أمام نقطة تفتيش بلانة.

وأكد اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان، أن فريق البحث الجنائى الذى ترأسه العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، بالاشتراك مع فرع الأمن العام، نجح فى تحديد هوية المتهمين باقتحام أرض زراعية بهدف سرقتها، وأثناء التصدى لمحاولة اللصوص، أسفرت الأحداث عن مقتل "محمد نور الدين حسن" وإصابة "ناصر الصغير على" و"رمضان محمد حسن".

وأضاف مدير أمن أسوان، فى تصريحات صحفية، أن المتهمين المتورطين فى ارتكاب الواقعة هم "رمضان.م" 21 سنة، عاطل، وتم ضبطه، و"إبراهيم.ب" 16 سنة، عاطل،وتم ضبطه، و"فارس.ع" 20 سنة، عاطل، وتم ضبطه، و"رأفت.ح" 21 سنة، عاطل، هارب، و"أشرف.ع" 25 سنة، عاطل، هارب، وجميعهم مقيمين عزبة العرب بمركز كوم أمبو.

وأشار إلى أن مواجهة المتهمين الثلاثة المضبوطين انتهت إلى اعترافهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتكثف إدارة البحث الجنائى جهودها لسرعة ضبط باقى المتهمين الهاربين، والسلاح المستخدم فى الواقعة.