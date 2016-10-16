الحكومة الصومالية تغلق صحيفة وتعتقل رئيس تحريرها

قال اتحاد الصحفيين الصوماليين اليوم الأحد، إن قوات الأمن الصومالية أغلقت صحيفة واعتقلت رئيس تحريرها فى أحدث حملة فيما يقول الصحفيون إنه مناخ من الترهيب.

وبحسب “رويترز”، قال الاتحاد الوطنى للصحفيين الصوماليين، إن ضباط المخابرات اقتحموا مكاتب صحيفة حوج أجال وصادروا أجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير واعتقلوا رئيس تحريرها عبدى آدم جوليد مساء السبت.

وقال الأمين العام للاتحاد “هذا الأمر يحمل كل سمات مضايقات أمن الدولة والتعسف تجاه صحفى مستقل بارز.”

وأضاف: “عبدى آدم جوليد هو أحدث ضحية فى وضع سائد يتمثل فى اضطهاد الأصوات المستقلة فى الإعلام الصومالي.

ولم يتضح السبب فى اعتقال جوليد لكن الاتحاد قال إنها أول مرة تتخذ فيها الحكومة إجراء ضد الصحيفة التى تصدر منذ 1991. ولم ترد السلطات الصومالية على اتصالات للحصول على تعليق.

وكثيرا ما تقوم قوات الأمن والمسؤولون باعتقال أو تهديد الصحفيين الذين تنطوى تقاريرهم الصحفية على إساءات لهم.