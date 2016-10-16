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ميدو: أتمنى أن تكون إصابة الشناوي كبيرة

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ميدو: أتمنى أن تكون إصابة الشناوي كبيرة ميدو: أتمنى أن تكون إصابة الشناوي كبيرة

ميدو _ أرشيفية

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن أسباب تصريحه الأخير الذى أطلقه فى حق حارس عرين النادى الأبيض أحمد الشناوى والذى تمنى من خلاله تمنى أن تكون إصابة عملاق الزمالك كبيرة.

وقال ميدو فى تصريحات تليفزيونية لقناة “ON SPORT”: اتمنى أن تكون اصابة احمد الشناوى كبيرة حتى يكون دليلا لبراءته أمام جماهير نادى الزمالك التى اتهمته بالتهرب من مواجهة صن داونز الجنوب افريقي.

وكان الشناوى قد طالب بتغييره عقب اهتزاز شباكه للمرة الثالثة على يد بطل جنوب افريقيا بالمواجهة التى جرت أمس السبت فى ذهاب نهائى دورى الابطال.

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