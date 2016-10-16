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كيري: سياسات طهران في اليمن وسوريا تعقد مساعدة واشنطن للمصارف الإيرانية

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كيري: سياسات طهران في اليمن وسوريا تعقد مساعدة واشنطن للمصارف الإيرانية كيري: سياسات طهران في اليمن وسوريا تعقد مساعدة واشنطن للمصارف الإيرانية

جون كيري

أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن سياسات طهران في اليمن ودعمها للرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله اللبناني تساهم في تعقيد عملية مساعدة الولايات المتحدة للمصارف الإيرانية بعد الاتفاق النووي مع طهران.

وقال كيري -في تصريح صحفي نقلته قناة (العربية) اليوم الأحد إن “واشنطن ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي مع طهران” مضيفا أن “واشنطن ذهبت إلى الأبعد من ذلك, حيث شجعت البنوك التي لم تكن لديها الرغبة للدخول في الأسواق الإيرانية” بالتعامل مع إيران”.

وحول إمكانية تعامل أمريكا مع إيران, أفاد كيري “نعم يمكننا مساعدة إيران في التكنولوجيا وبعض الأمور الأخرى، لكن ما دامت طهران مشغولة في اليمن وتدعم الأسد وحزب الله وتطلق صواريخ تشعر الناس بالتهديد، كل ذلك يؤدي إلى تعقيد شديد في الجهود المبذولة من أجل التقدم السريع في القضية”.

أ ش أ

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