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فيديو.. «القرموطي» يرتدي تيشيرت الزمالك.. وينتقد الهجوم على الفريق

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فيديو.. «القرموطي» يرتدي تيشيرت الزمالك.. وينتقد الهجوم على الفريق فيديو.. «القرموطي» يرتدي تيشيرت الزمالك.. وينتقد الهجوم على الفريق

جابر القرموطي

ارتدى الإعلامي جابر القرموطي تيشيرت نادي الزمالك في حلقة اليوم، وذلك تدعيمًا لفريق الزمالك في المباراة النهائية بين الزمالك وصن داونز الجنوب الأفريقي الأحد المقبل.
> وقال القرموطي «صحيح خسر الزمالك 3 صفر، لكن مازالت هناك فرصة أن يفوز الزمالك المباراة المقبلة في برج العرب».

وانتقد الإعلامي كل من قام بإلقاء اللوم على اللاعبين وانتقدمهم، قائلًا «محتاجين نعطي للناس فرصة ومحتاجين رفع معنوياتهمعشان يفرحوا المصريين».

وطالب القرموطي بتذليل العقبات أمام الفريق والمشجعين كي يستطيع الجمهور الحضور في المدرجات، كما طالب المدير الفني واللاعبين بعدم الاهتمام بما يدور في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

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