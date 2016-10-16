وزير الخارجية يصل القاهرة بعد ترأس وفد مصر في اجتماع «لوزان» الخاص بسوريا

وصل مطار القاهرة الدولي سامح شكري وزير الخارجية ، قادمًا من لوزان السويسرية، وذلك بعد ترأسه وفد مصر في اجتماع وزراء خارجية الدول المؤثرة والمعنية بالأزمة السورية، بمشاركةالولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا وإيران وقطر.

وكان الاجتماع قد تناول بحث سبل استئناف اتفاق ‏وقف الأعمال العدائية في سوريا، ومناقشة الأوضاع فى حلب وآفاق فصل ‏الارهابيين عن المعارضة، خاصة في مدينة حلب وما حولها.‏

يذكر ان سامح شكري وزير الخارجية كان قد توجه إلى لوزان بعد أن اختتم زيارته للعاصمة النمساوية فيينا، حيث عقد عدة لقاءات مهمة مع المستشار النمساوي، كريستيان كيرن، وقام بتسلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أجري شكري محادثات سياسية مع وزير خارجية النمسا، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية.