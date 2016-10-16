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القرموطي مقسمًا بالمصحف: كل انتقادي هدفه مصلحة الوطن والصالح العام

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القرموطي مقسمًا بالمصحف: كل انتقادي هدفه مصلحة الوطن والصالح العام القرموطي مقسمًا بالمصحف: كل انتقادي هدفه مصلحة الوطن والصالح العام

جابر القرموطي _ أرشيفية

اقسم الاعلامى جابر القرموطي فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة الجديدة على المصحف وقال ” اقسم بالله العظيم أن أى كلمة تقال هنا فى هذا البرنامج هى للصالح العام، وأن رسالة هذا البرنامج موجهة لصالح المواطن والوطن الذى نمثل جزء منه”، مضيفًا أن هذا القسم ليس مزايدة على أحد.

وعاود “القرموطي” حديثه عن السكر، وقال السكر مازال غير متوفر فى أماكن كثيرة وأشار، إلى عدم وجود السكر فى أى مكان بمنطقة 6 أكتوبر.

وأقسم “والله شربت الشاى من غير سكر” والزملاء اضطروا لشراء السكر بـ22 جنيهًا، متسائلًا: ” ليه السكر ب 22 جنيه ؟.

 

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