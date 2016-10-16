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غدًا.. «جنايات القاهرة» تنظر إعادة محاكمة 156 متهمًا بـ«مذبحة كرداسة»

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غدًا.. «جنايات القاهرة» تنظر إعادة محاكمة 156 متهمًا بـ«مذبحة كرداسة» غدًا.. «جنايات القاهرة» تنظر إعادة محاكمة 156 متهمًا بـ«مذبحة كرداسة»

محكمة جنايات القاهرة – أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمي، غدًا الاثنين، إعادة محاكة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلامًيا بـ”مذبحة كرداسة “.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالميدان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

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