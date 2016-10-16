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وزير النقل يلتقي نظيره التوجولي على هامش قمة الأمن والسلامة البحرية والتنمية

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وزير النقل يلتقي نظيره التوجولي على هامش قمة الأمن والسلامة البحرية والتنمية وزير النقل يلتقي نظيره التوجولي على هامش قمة الأمن والسلامة البحرية والتنمية

الدكتور جلال سعيد وزير النقل

ألتقى وزير النقل والمواصلات الدكتور جلال السعيد، على هامش زيارته إلى «توجو» يومي 14 و15 أكتوبر لرئاسة الوفد المصري في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية للأمن والسلامة البحرية والتنمية فى أفريقيا، بوزير النقل والبنية التحتية التوجولي «جنوفام».

وناقش سعيد مع نظيره سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النقل البحري، والتحضير الجيد للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها وفد من خبراء النقل البحري المصريين إلى لومي فى المستقبل القريب، فضلًا عن مناقشة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال النقل البحري بين البلدين.

وقام وزير النقل والمواصلات لاحقًا وبرفقته كل من السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير المصري فى توجو كريم شريف، بزيارة إلى ميناء لومي البحري، والذي يعتبر بمثابة أحدث الموانئ بالمنطقة، حيث أطلع على كافة الإمكانيات والاحتياجات الإدارية واللوجيستية للميناء المذكور قبيل إتمام زيارة وفد خبراء النقل المصري ليتسنى تحقيق أقصى استفادة من الزيارة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير لوسائل الإعلام التوجولية على سعادته بهذه الجولة، وما شهده من أهمية كبيرة لهذا الميناء الأحدث بالمنطقة بإعتباره مركزًا لاستقبال المنتجات والبضائع إلى الدول الحبيسة المجاورة.

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