وكيل "تعليم الدقهلية" يستبعد مديرى مدرستين بسبب تسمم التلاميذ

أصدر على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، قرارًا باستبعاد مدير مدرسة أولاد نور الابتدائية التابعة لإدارة المنزلة التعليمية، من إدارة المدرسة وتكليف قيادة جديدة بتولى المسئولية، بالإضافة إلى استبعاد مدير مدرسة ليسا الجمالية الابتدائية التابعة لإدارة الجمالية التعليمية من إدارة المدرسة وعودتهم الاثنين إلى ديوان عام الادراة لحين الانتهاء من التحقيقات معهما على خلفية حدوث حالات تسمم بين الطلاب.

فيما أكد وكيل الوزارة أنه اجتمع مع مديرى الإدارات بالمحافظة وشدد على وقف إدخال مواد غذائية مجهولة المصدر أو مواد تسبب الضرر للأطفال، ومنع جميع الأغذية التى بها مواد حفظة، مؤكدًا على ضرورة الاعتماد على الوحدات المنتجة داخل المدارس، مشيرًا إلى أنه سوف يتم التعامل بحزم مع استهتار بصحة التلاميذ.