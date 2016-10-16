مكتبة الإسكندرية تزيح الستار عن ستة تماثيل لشخصيات أدبية مصرية

نظمت مكتبة الإسكندرية اليوم الأحد، احتفالية بعنوان "شخصيات أدبية مصرية"، فى إطار الاجتماع السنوى التاسع عشر لأصدقاء مكتبة الإسكندرية الدوليين، حيث تم إزاحة الستار عن ستة تماثيل نصفية من البرونز تم نحتها خصيصًا لشخصيات من رموز الفكر والأدب فى مصر، وهم "حافظ إبراهيم، وأحمد شوقي، ونجيب محفوظ، وطه حسين، وتوفيق الحكيم، وعباس محمود العقاد"، وبذلك تنضم هذه الأعمال النحتية إلى مجموعة المقتنيات الفنية المتنوعة والثرية التى تقتنيها مكتبة الإسكندرية.

وقال بيان للمكتبة اليوم، إن الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، كشف عن التماثيل فى حضور الفنانين الدكتور عبد العزيز صعب وعصام درويش مبدعى هذه الأعمال الفنية، بحضور مجموعة من فنانى النحت والمثقفين وأصدقاء مكتبة الإسكندرية من عدة دول، بالإضافة الى جمهور المكتبة.

وقال الدكتور إسماعيل سراج الدين، فى الكلمة التى ألقاها خلال الاحتفالية، إن مكتبة الإسكندرية تؤمن بأن التعليم لا يأتى فقط من خلال قراءة الكتب، ولكنه أيضًا يعتمد على التفاعل وتحفيز فضول الأفراد لمعرفة المزيد، وهو ما تجسده هذه الأعمال الفنية التى تم نحتها لستة شخصيات من أعلام الأدب المصرى، حيث ستفتح أمام الشباب آفاق جديدة للتعرف على هؤلاء الشخصيات وما قدموه للأدب المصري.

وأكد أن التجسيد يعطى حيوية للتفاعل مع النص من خلال الربط بين الأدب المكتوب من ناحية والعمل الفنى من ناحية أخرى، موضحًا أن التماثيل الستة ما هى إلا بداية لمشروع أدبى فنى ضخم. جدير بالذكر أن التماثيل سيتم توزيعها بعناية فى أرجاء قاعة الاطلاع الكبرى بالمكتبة، بحيث يتوافق مكان كل منها مع طبيعة كتابات صاحبها.