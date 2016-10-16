ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و6 كيلو بانجو بدمياط

تمكن ضباط مباحث الزرقا، برئاسة النقيب محمد الهلالى، من ضبط عاطل يقوم بترويج المخدرات بدائرة مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى محمد الهلالى رئيس مباحث الزرقا، معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات وحيازة أسلحة نارية وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمكنت قوة أمنية من ضبط السيد مسعد عطا لله 33 سنة عاطل مقيم بعزبة عطا لله التابعة لقرية سيف الدين مركز الزرقا، وبحوزته بندقية آلية عيار 62 × 39 و10 طلقات حية من عيار السلاح، كما ضبط بحوزته 6 كيلو بانجو و400 جنيه وتليفون محمول.

واعترف المتهم بحيازة السلاح للدفاع عن النفس، والمبلغ المالى حصيلة بيع المخدرات، تم تحرير محضر بالواقعة برقم 138 جنايات الزرقا 2016.