حبس المتهمين بسرقة 5 ملايين جنيه من تاجر أثناء خروجه من بنك بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب بحبس تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك والاستيلاء على 5 ملاييين جنيه من تاجر أثناء خروجه من أحد البنوك بمدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها هشام هدية وكيل أول نيابة مدينة نصر، أن الضحية تاجر كان ينوى شراء قطعة أرض، وتوجه إلى البنك لسحب مبلغ 5 مليون جنيه، وعقب خروجه من البنك وأثناء سيره بالسيارة فوجىء بأشخاص مسلحون يعترضوا طريقه، وأخبروه بأنهم ضباط شرطة وتم مغافلته وسرقوا منه الأموال وفروا هاربين.

تفاصيل تلك الواقعة بدات مع تلقى المقدم محمد الشموتى، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من "أبو المعاطى ح ا" 41 سنة سائق مقيم بالغربية، قائد السيارة رقم أ ط ط 598 ويستقلها صحبته "عبد العظيم م ع" 16 سنة عامل، بأنهما حال سيرهما بالسيارة قيادة الأول أعلى كوبرى الفطيم وبحوزتهما مبلغ 5 ملايين و725 ألف جنيه بحقيبة السيارة (قيمة شراء كمية من الحديد) عقب صرفهم من بنك بشارع أحمد الزمر بمدينة نصر، اعترضت طريقهما سيارة ماركة نوبيرا "بدون لوحات معدنية" ودراجة نارية يستقلها شخصان، وهددوهما بسلاح نارى واستولوا على المبلغ ولاذوا بالفرار .

وعلى الفور، وجه اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، لسرعة كشف ملابسات الحادث، والذى أمكن التوصل من خلال تحريات فريق البحث الذى شارك فيه اللواء هشام لطفى نائب مدير مباحث العاصمة، واللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "فهد ع ا" سودانى الجنسية 39 سنة سائق، وضبط بحوزته مبلغ 69 ألف جنيه وسيارة رقم م أ ص 532 ماركة هيونداى فيرنا.

كما تم التوصل إلى أن شركاءه فى الحادث هم كلا من "مصطفى م س" 31 سنة عاطل، السابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 25491 لسنة 2008 م جنح البساتين "بلطجة"، وضبط بحوزته مبلغ 275 ألف جنية، و"محمد إ م" 38 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 1619 لسنة 2009م حلوان "ضرب"، والمقضى فيها بالحبس شهر، وضبط بحوزته مبلغ 100 ألف جنيه، و"حسام الدين م ا" 25 سنة سائق، وضبط بحوزته مبلغ 260 ألف جنيه، و"عمر م س" 28 سنة سائق، وضبط بحوزته مبلغ 250 ألف جنيه، و"أحمد ك ا" 33 سنة فلاح، وضبط بحوزته مبلغ 225 ألف جنيه، و"السيد ص إ" 33 سنة فلاح، وضبط بحوزته مبلغ 225 ألف جنيه، و"حمادة س م" 31 سنة سائق، وتم ضبط زوجته "ياسمين م ا" 30 سنة ربة منزل وبحوزتها مبلغ 638 ألف جنيه، و"حسين ع س" 50 سنة سمسار، وعثر بمسكنه على مبلغ 165 ألف جنيه.

وبإعداد الاكمنة، بإشراف العميد نبيل سليم رئيس قطاع الشرق، ورجال مباحث قسم مدينة نصر أول، تم ضبط جميع المتهيمن، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض وتخطيط من المتهم الثامن "حمادة س م" بأسلوب "التتبع" من أمام البنك، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 44621 لسنة 2016م جنح مدينة نصر، وتولت النيابة العامة التحقيق.