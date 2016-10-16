نشرة ONA | «المشخصاتي» ينضم لـ 90 دقيقة.. أسامة الشيخ يغادر العاصمة.. سيف زاهر يبدأ برنامجه على «ON SPORT»

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

كشفت مصادر خاصة عن انضمام الفنان تامر عبدالمنعم مؤخرًا إلى شاشة المحور ليشارك في تقديم برنامج «90 دقيقة».. للمزيد

قال الإعلامي أسامة الشيخ في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إن تعاقده مع شبكة قنوات العاصمة – كمستشار لتطوير القنوات – انتهى، موضحًا أن التعاقد على الاستشارة كان لمدة 3 أشهر فقط.. للمزيد

يبدأ الإعلامي سيف زاهر، اليوم الأحد، تقديم أولى حلقات برنامجه «خاص مع سيف» على شاشة «ON SPORT» حيث يستضيف شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي.. للمزيد

قال محمد بدوي مدير البرامج بقناة المحور، ومؤلف فكرة برومو «إنتي فين ياحكومة» للإعلامي معتز الدمرداش، إن فكرة البرومو تدور حول وجود الإعلامي معتز الدمرداش بداخل معمل تحميض صور.. للمزيد

استقبل مجدي لاشين، رئيس التليفزيون المصري، اليوم الأحد، السفير الكاميروني «محمودو لابرانج».. للمزيد

تعرض قناة «ماسبيرو زمان»، غدًا الاثنين، في تمام الساعة الـ 7 مساءً، حلقة من برنامج «لقاء المشاهير»، حيث يستضيف البرنامج في هذه الحلقة الفنانة لبنى عبد العزيز.. للمزيد

حصلت وكالة ONA على نص البيان المُرسل من الإعلامي أسامة الشيخ، إلى قناة العاصمة، ليعلن فيه مغادرته القناة عقب انتهاء تعاقده معها.. للمزيد

كرم راديو «95 FM الشعبي»، الفنانة الكبيرة يسرا، كأحسن ممثلة عن دورها في مسلسل «فوق مستوى الشبهات»، بعدما فازت في الاستفتاء الذي قامت به «95 FM الشعبي»، على مدار شهرين من خلال برامجها الرئيسية اليومية.. للمزيد