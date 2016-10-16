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نشرة ONA | «المشخصاتي» ينضم لـ 90 دقيقة.. أسامة الشيخ يغادر العاصمة.. سيف زاهر يبدأ برنامجه على «ON SPORT»

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إعداد- إنجي لطفيSlide1

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

كشفت مصادر خاصة عن انضمام الفنان تامر عبدالمنعم مؤخرًا إلى شاشة المحور ليشارك في تقديم برنامج «90 دقيقة».. للمزيد

الفنان تامر عبدالمنعم

الفنان تامر عبدالمنعم

قال الإعلامي أسامة الشيخ في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إن تعاقده مع قنوات العاصمة – كمستشار لتطوير القنوات – انتهى، موضحًا أن التعاقد على الاستشارة كان لمدة 3 أشهر فقط.. للمزيد

الإعلامي أسامة الشيخ – أرشيفية

الإعلامي أسامة الشيخ – أرشيفية

يبدأ الإعلامي سيف زاهر، اليوم الأحد، تقديم أولى حلقات برنامجه «خاص مع سيف» على شاشة «ON SPORT» حيث يستضيف شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي.. للمزيد

سيف زاهر على «ON SPORT»

سيف زاهر على «ON SPORT»

قال محمد بدوي مدير البرامج بقناة المحور، ومؤلف فكرة برومو «إنتي فين ياحكومة» للإعلامي معتز الدمرداش، إن فكرة البرومو تدور حول وجود الإعلامي معتز الدمرداش بداخل معمل تحميض صور.. للمزيد

الإعلامي معتز الدمرداش

الإعلامي معتز الدمرداش

 

استقبل مجدي لاشين، رئيس التليفزيون المصري، اليوم الأحد، السفير الكاميروني «محمودو لابرانج».. للمزيد

مجدي لاشين، رئيس التليفزيون المصري، خلال لقاءه مع السفير الكاميروني “محمودو لابرانج”

مجدي لاشين، رئيس التليفزيون المصري، خلال لقاءه مع السفير الكاميروني “محمودو لابرانج”

تعرض قناة «ماسبيرو زمان»، غدًا الاثنين، في تمام الساعة الـ 7 مساءً، حلقة من برنامج «لقاء المشاهير»، حيث يستضيف البرنامج في هذه الحلقة الفنانة لبنى عبد العزيز.. للمزيد

لوجو قناة ماسبيرو زمان

لوجو قناة ماسبيرو زمان

حصلت وكالة ONA على نص البيان المُرسل من الإعلامي أسامة الشيخ، إلى قناة العاصمة، ليعلن فيه مغادرته القناة عقب انتهاء تعاقده معها.. للمزيد

أسامة الشيخ

أسامة الشيخ

كرم راديو «95 FM الشعبي»، الفنانة الكبيرة يسرا، كأحسن ممثلة عن دورها في مسلسل «فوق مستوى الشبهات»، بعدما فازت في الاستفتاء الذي قامت به «95 FM الشعبي»، على مدار شهرين من خلال برامجها الرئيسية اليومية.. للمزيد

تكريم يسرا والمنتج جمال العدل بإذاعة 95 إف إم الشعبي

تكريم يسرا والمنتج جمال العدل بإذاعة 95 إف إم الشعبي

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