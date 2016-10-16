أخبار عاجلة

البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي -
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر -
تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سامح عاشور: مفاوضات النقابة مستمرة بخصوص «القيمة المضافة»

Google+ Print
سامح عاشور: مفاوضات النقابة مستمرة بخصوص «القيمة المضافة» سامح عاشور: مفاوضات النقابة مستمرة بخصوص «القيمة المضافة»

سامح عاشور _ أرشيفية

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن المفاوضات مع الجهات المعنية بخصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة مازالت مستمرة، في إطار ما تم بحثه مع رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال في حضور ما يقرب من 100 نائب.

وأشار «عاشور» خلال اجتماع مجلس النقابة المنعقد، اليوم الأحد، بنادي محامين المعادي، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون لن تصدر إلا بعد انتهاء المفاوضات معنا، وفقًا لاتفاق رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، مع مساعد وزير المالية المسئول عن وضع اللائحة.

وردًا على المشككين أوضح «عاشور»: « أن النقابات المهنية عقدت اجتماعًا برئاسته بمقر نقابة التجاريين، وصدر بيانًا أعلنت فيه رفضها لمشروع القانون قبل إصداره، أعقبه مؤتمرًا صحفيًا بنقابة المحامين جددنا فيه رفضنا للقانون في الوقت الذي انشغل فيه البعض بالحشد للجمعية العمومية للسحب الثقة والمنعقدة في يوليو الماضي، ولم يتحدث أحد عن قانون القيمة المضافة كما تحدثت نقابة المحامين».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا