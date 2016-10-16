سامح عاشور: مفاوضات النقابة مستمرة بخصوص «القيمة المضافة»

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن المفاوضات مع الجهات المعنية بخصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة مازالت مستمرة، في إطار ما تم بحثه مع رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال في حضور ما يقرب من 100 نائب.

وأشار «عاشور» خلال اجتماع مجلس النقابة المنعقد، اليوم الأحد، بنادي محامين المعادي، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون لن تصدر إلا بعد انتهاء المفاوضات معنا، وفقًا لاتفاق رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، مع مساعد وزير المالية المسئول عن وضع اللائحة.

وردًا على المشككين أوضح «عاشور»: « أن النقابات المهنية عقدت اجتماعًا برئاسته بمقر نقابة التجاريين، وصدر بيانًا أعلنت فيه رفضها لمشروع القانون قبل إصداره، أعقبه مؤتمرًا صحفيًا بنقابة المحامين جددنا فيه رفضنا للقانون في الوقت الذي انشغل فيه البعض بالحشد للجمعية العمومية للسحب الثقة والمنعقدة في يوليو الماضي، ولم يتحدث أحد عن قانون القيمة المضافة كما تحدثت نقابة المحامين».