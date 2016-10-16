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وصول المفتي العام للبوسنة والهرسك إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر الإفتاء

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وصول المفتي العام للبوسنة والهرسك إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر الإفتاء وصول المفتي العام للبوسنة والهرسك إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر الإفتاء

دار الافتاء المصرية _ أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي، حسين كفازوفيتش، المفتي العام في البوسنة والهرسك، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يشارك خلالها فى فعاليات المؤتمر العالمى الذى تنظمه دار الإفتاء المصرية غدًا الاثنين، تحت عنوان “التكوين العلمى والتأهيل الإفتائى لأئمة المساجد للأقليات المسلمة”.

ومن المقرر أن يشارك قيادات دينية ومفتون وممثلو 80 دولة على مستوى العالم فى فعاليات المؤتمر العالمي، لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الذى سيصدر وثيقة القاهرة للجاليات المسلمة، حيث تقترح حلولًا عملية وعلمية لكل المشكلات التى تواجهها تلك الجاليات فى الخارج.

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