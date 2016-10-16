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غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في «ألتراس أهلاوي»

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غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في «ألتراس أهلاوي» غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في «ألتراس أهلاوي»

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الألتراس أهلاوي».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتم هم «أحمد رضا عبد الصادق سالم، ومحمد حسن أمام محمد، وأحمد عثمان محمد عثمان علي».

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف والسرقة بالاكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

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