أخبار عاجلة

البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي -
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر -
تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تتويج محمد الشوربجي ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

Google+ Print
تتويج محمد الشوربجي ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش تتويج محمد الشوربجي ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

محمد الشوربجي – أرشيفية

توج محمد الشوربجي لاعب الوطني للإسكواش، بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، إحدي كبرى البطولات العالمية على صعيد اللعبة، وهي البطولة البالغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار.

وحقق “الشوربجي” اللقب عقب فوزه على نظيره الإنجليزي “نيك ماثيو” في النهائي بنتيجة 3 – 2، بعد انسحاب الإنجليزي في الشوط الخامس من المواجهة، التي استمرت لنحو 68 دقيقة .

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي “10 – 12، 12 – 14، 11 – 1، 11 – 4، 3 – 0″، قبل أن ينسحب الإنجليزي بداعي الإصابة، ليحصد بذلك الشوربجي لقبه الثاني في تاريخ هذه البطولة، عقب فوزه باللقب الأول عام 2014، بعد الفوز على الأسطورة المصرية عمرو شبانة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات