تتويج محمد الشوربجي ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

توج محمد الشوربجي لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، إحدي كبرى البطولات العالمية على صعيد اللعبة، وهي البطولة البالغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار.

وحقق “الشوربجي” اللقب عقب فوزه على نظيره الإنجليزي “نيك ماثيو” في النهائي بنتيجة 3 – 2، بعد انسحاب الإنجليزي في الشوط الخامس من المواجهة، التي استمرت لنحو 68 دقيقة .

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي “10 – 12، 12 – 14، 11 – 1، 11 – 4، 3 – 0″، قبل أن ينسحب الإنجليزي بداعي الإصابة، ليحصد بذلك الشوربجي لقبه الثاني في تاريخ هذه البطولة، عقب فوزه باللقب الأول عام 2014، بعد الفوز على الأسطورة المصرية عمرو شبانة.

أ ش أ