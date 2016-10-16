ولد الشيخ يدعو لوقف فورى للأعمال العدائية فى اليمن

دعا المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأحد، فى لندن إلى وقف فورى للأعمال العدائية فى اليمن.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بجانب وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، ونظيره الأمريكى جون كيري.

وقال المبعوث الأممى “نحن هنا لندعو إلى الوقف الفورى للأعمال العدائية، التى سيعلن فى الساعات القليلة المقبلة”.

وأضاف أنه كان على اتصال مع كبير المفاوضين من مليشيات الحوثى المتمردة ومع حكومة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، مُحذرًا فى الوقت نفسه من أنه يأمل فى “خطط أكثر وضوحا” لوقف إطلاق النار فى الأيام القادمة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيرى إنه لا يستطيع التنبؤ بما إذا كانت الحكومة أو المتمردين فى اليمن قد وافقوا على الطلب، لكنه قال إن الدبلوماسيين لا يعملون “فى الفراغ”.

وقال كيرى للصحفيين “هذا هو الوقت المناسب لتنفيذ وقف لإطلاق النار دون قيد أو شرط ومن ثم الانتقال إلى طاولة المفاوضات”.

يأتى ذلك بعد اجتماع كيرى مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد ونظرائه من بريطانيا والسعودية والامارات فى العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف كيرى “لا يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية اليوم على الضرورة الملحة لإنهاء العنف فى اليمن”.

ووافق وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون قائلا “إن عدد الوفيات التى نراها هناك غير مقبول وينبغى أن يكون هناك وقف لاطلاق النار ويجب أن تقود الأمم المتحدة الطريق فى الدعوة إلى وقف إطلاق النار”.

أ ش أ