اختتام قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية للأمن والسلامة البحرية والتنمية

اختتمت مساء أمس السبت بالعاصمة التوجولية «لومي»، قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية للأمن والسلامة البحرية والتنمية في أفريقيا، بحضور 22 رئيس دولة وحكومة يتقدمهم رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس تشاد «إدريس ديبي».

وترأس الوفد المصرى فى القمة الدكتور جلال السعيد وزير النقل والمواصلات نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعضوية كل من السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير كريم شريف سفير مصر في توجو، بالإضافة إلى ممثلين من وزارتي الخارجية والدفاع.

واعتمدت القمة المذكورة فى ختام أعمالها ميثاق الاتحاد الأفريقي «ميثاق لومي» الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال الأمن والسلامة البحرية وادارة الموارد البحرية والتنمية.

وألقى رئيس الوفد المصري كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية، نقل خلالها تحياته للقادة المشاركين ولدولة توجو الشقيقة.

> كما أكد على أن المشاركة المصرية في إطار تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية، وبصفة خاصة في مجالات النقل ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والقرصنة البحرية والتهريب والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن تحقيق التنمية المستدامة والإدارة الرشيدة للموارد البحرية.

وأكد رئيس الوفد على نفس المعاني والمواقف خلال لقائه بالرئيس التوجولي «فاورى جناسينبي» على هامش القمة، وأشار إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع توجو فى مجال النقل البحرى بعد إتمام زيارة لوفد من كبار الخبراء المصريين إلى توجو خلال الأيام القليلة القادمة فى ضوء ما تم الاتفاق عليه مع السيد الرئيس بالقاهرة فى أبريل 2016.

وقدم الرئيس التوجولي بدوره الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواقفه الداعمة لتوجو فى هذا الصدد.