«سامح عاشور»: لأول مرة في تاريخ النقابة.. زيادة المعاشات دون أعباء على المحاميين

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن زيادة المعاشات في الجمعية العمومية المقرر عقدها في 23 أكتوبر الجاري، سيكون بدون زيادة الرسوم والاشتراكات، وذلك لأول مرة في تاريخ النقابة.

وأشار «عاشور» خلال كلمته باجتماع مجلس النقابة المنعقد اليوم الأحد، بنادي محامين المعادي، إلى أن قرار عقد الجمعية اتخذ في مارس الماضي مع قرار الجمعية العمومية المنعقدة في يوليو الماضي والتي بحثت تجديد الثقة في المجلس نقيبًا وأعضاء.

وأضاف: «تقرير الخبير الاكتواري بخصوص زيادة المعاشات بناء على الفائض المالي الموضح بميزانيات النقابة، ولذلك يجب أن يكون التصويت بالجمعية العمومية على الميزانيات وزيادة المعاش معاً».

وأوضح «عاشور» أن تكلفة زيادة المعاشات ستصل لـ 169 مليون جنية خلال الـ 3 سنوات المقبلة، جزء للزيادة 10 % اعتبارا من 2017، ثم زيادة دورية سنوية بنسبة 5 %، إضافة لمن يحال للمعاش سنويا من المحامين المشتغلين.