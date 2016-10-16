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مقتل شخصين وإصابة 15 في انفجار مبنى بالصين

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مقتل شخصين وإصابة 15 في انفجار مبنى بالصين مقتل شخصين وإصابة 15 في انفجار مبنى بالصين

انفجار – أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 15 في انفجار بمبنى في محافظة يوانيانغ بمقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين اليوم الأحد.

وأعلنت السلطات المحلية الصينية أن الانفجار وقع في حوالى الساعة السادسة مساء بتوقيت بكين في منطقة تجارية بيوانيانج، واستبعدت الشرطة احتمال أن يكون ناتجا عن عملية إرهابية.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا التى أوردت النبأ  أن سلطات الأمن العام المحلية ذكرت أنه نتج عن الانفجار أضرار بدرجات متفاوتة للعديد من المتاجر والمباني السكنية القريبة.

وقد تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقى العلاج ولكن لم يتم التصريح بأى معلومات عن حالتهم , ويتم حاليا التحقيق في أسباب الحادث.

أ ش أ

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