دولتشي أند غابانا تعرض مجموعة "القصص الخيالية" في وسط بيروت

في مجموعتهما الجديدة لموسم خريف 2016، قدّم المصممان دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا تصاميم مستوحاة من عالم القصص الخيالية. مجموعة Dolce&Gabbana Fairy tale جاءت غنيّة بالأقمشة الفاخرة والأحجار الملوّنة بمختلف أنواعها والتي وزّعت على الملابس والإكسسوارات بكثير من الترف والتميّز.

في متجر العلامة الكائن في وسط بيروت، استطعنا أن نتعرّف عن كثب على هذه المجموعة، ضمن أجواء طغت عليها موسيقى الأفلام التي تحدثت عن هذا العالم الخيالي بأميراته وقصوره ومختلف عناصره الجميلة، وبحضور عدد كبير من الشخصيات الإجتماعية والإعلامية وكل من يعشق عالم الأزياء وصيحاته المتجدّدة.

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