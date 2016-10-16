مذبحة أشجار أمام الوحدة المحلية بأسوان بعد محاولة سرقة بنك ناصر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان اليوم، بتقليم وقص الأشجار من أمام الوحدة المحلية لمدينة أسوان، وذلك بعد حادثة السطو المسلح على بنك ناصر الاجتماعى منذ عدة أيام وبسبب كثافة الأشجار التي حجبت الرؤية عن كاميرات المراقبة والتى أدت إلى عدم التعرف على ملامح الجناة وتحديدهم.

وكانت قد أخطرت الخدمة الأمنية المعينة طوف أمنى بمنطقة البنوك بشارع مجلس المدينة قسم شرطة أول أسوان الأسبوع الماضى باكتشاف كسر الباب الحديدى الجانبى للفرع المؤقت لبنك ناصر الاجتماعى، وبالفحص وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بالباب المخصص لدخول العاملين بالبنك، وكذا وجود كسر فى بابين خشبيين يؤديان إلى غرفة بداخلها خزينتين وتلاحظ وجود آثار عنف بباب إحدى الخزينتين دون سرقة شىء من داخلها أو سرقة أى أموال أو منقولات من داخل فرع البنك، وتباشر النيابة التحقيقات.