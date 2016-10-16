مجازاة 16 موظف بجامعة بني سويف في مخالفات مناقصة عامة

المراسل : محمد شعبان

أصدر الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، قرارًا بمجازاة 16 موظف من العاملين بالمستشفى الجامعي بعقوبات مختلفة، على خلفية واقعة مخالفات شابت مناقصة عامة لتجهيز وتطوير صيانة أقسام طبية ومجرى العيادات الخارجية بالمستشفى.

وجاء قرار رئيس الجامعة بتوقيع عقوبة الخصم 15 يومًا من الراتب لسبعة اشخاص منهم مع إبعادهم عن كافة الاعمال المالية، لقيامهم بإسناد المناقصة إلى إحدى شركات المقاولات بالمخالفة للقانون، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من المستشار القانوني بالجامعة ومذكرة التصرف الواردة من النيابة الإدارية.

وأفادت التحقيقات أن المخالفات شملت اعتماد خطاب الترسية بطريقة مخالفة للقانون وإغفاله التوقيع على كافة الأوراق الخاصة بالعطاءات المقدمة، وكافة أوراق العملية، واغفال مطابقتة البنود الواردة بكراسة الشروط بالمقايسة التقديرية، وإصدار خطاب الترسية دون صدور موافقة رئيس الجامعة.

من جانبه أكد رئيس الجامعة أن الجامعة جزء من الدولة تعمل في منظومة الحوكمة والإدارة والشفافية، للقضاء على الظواهر السلبية التي تعيق المجتمع نحو التقدم والازدهار أيا كان إشكالها أو أنماطها أو موقع أو مركز مصادره ومنابعه أو مرتكبيه في سياق من العدالة الناجزة، وتهيب من كافة إطراف المنظومة الجامعة بالالتزام بالسلوك القويم واحترام الأعراف الجامعية.