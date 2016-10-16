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بورصات الشرق الأوسط تتراجع ونتائج الأهلي التجاري تضغط على السعودية

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بورصات الشرق الأوسط تتراجع ونتائج الأهلي التجاري تضغط على السعودية بورصات الشرق الأوسط تتراجع ونتائج الأهلي التجاري تضغط على السعودية

البورصة

ضغط أداء أسهم البنوك على البورصة السعودية يوم الأحد بعدما جاءت أرباح أكبر مصرف في المملكة دون توقعات المحللين بينما تراجعت أيضا أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1% مع تراجع سهم البنك الأهلي التجاري 5.6% بعدما سجل المصرف صافي ربح للربع الثالث من العام بلغ 1.96 مليار ريال (523 مليون دولار) بانخفاض قدره 1.6% عن الفترة المماثلة من 2015. وتوقع ثلاثة محللين متوسط ربح فصلي قدره 2.31 مليار ريال.

وأشار البنك الأهلي التجاري إلى ارتفاع النفقات بما في ذلك زيادة المخصصات لتغطية خسائر التمويلات والاستثمارات. والبنك مقرض رئيسي لقطاع الإنشاءات المتعثر في المملكة.

وأعلن ما يزيد قليلا عن نصف البنوك المدرجة في السعودية النتائج المالية للربع الثالث حيث جاءت الأرباح بشكل عام مستقرة أو منخفضة وهبط مؤشر القطاع 1.6 %.

وسببت نتائج مالية ضعيفة لبعض الشركات متوسطة الحجم في قطاعات أخرى أيضا أضرارا للأسهم مع هبوط سهم بوبا العربية للتأمين التعاوني 4.7% بعدما سجلت الشركة انخفاضا بلغ 8.9% في صافي ربح الربع الثالث.

وفي سلطنة عمان تراجع سهم البنك الوطني العماني 2.5 في المئة بعدما سجل المصرف هبوطا بلغ 15.2 في المئة في صافي ربح الربع الثالث دون توقعات المحللين. وهبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.2 في المئة.

وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا واحدا في المئة عند 3302 نقطة مسجلا أدنى إغلاق له في 16 أسبوعا. ولم تعلن الشركات الكبيرة في الإمارة بعد نتائجها المالية ولذا فإن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للسوق بما فيها سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات الذي هبط 3.7%.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7 في المئة مع تراجع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) ذي الثقل في السوق 0.8%.

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