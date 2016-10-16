برومو لبرنامج معتز الدمرداش بداخل معمل لتحميض الصور‎

كتبت- إنجي لطفي

قال محمد بدوي مدير البرامج بقناة المحور، ومؤلف فكرة برومو «إنتي فين ياحكومة» للإعلامي معتز الدمرداش، إن فكرة البرومو تدور حول وجود الإعلامي معتز الدمرداش بداخل معمل تحميض صور، حيث يقوم بتحميض الصور، والتي أظهرت مشاكل عدة يعاني منها المواطن المصري.

وأضاف بدوي في تصريحات لـ«ONA» أن البرومو أظهر 5 صور معبرة عن مجموعة من المشاكل والقضايا والموضوعات الأساسية التي تمس المواطن المصري، وسيتناولها البرنامج بشكل رئيسي وعلى رأس أولوياته حيث لكل صورة موقف يحكي عنها حيث الأولى خاصة بحوادث الطرق، والثانية خاصة بإهمال المستشفيات، والثالثة خاصة بغلاء الأسعار، والرابعة عن مشاكل التعليم، أما الصورة الخامسة فمكتوب عليها «إنتي فين ياحكومة»، موضحًا أن البرومو استغرق أسبوعًا.

وأوضح بدوي قائلًا: «نبحث فكرة تقديم فقرة مستقلة بداخل برنامج «90 دقيقة» تحمل عنوان “إنتي فين ياحكومة”، مشيرًا إلى أن سبب الاستعانة بتلك الجملة لأنها اشتهر بها الدمرداش منذ أن كان يقدم 90 دقيقة خلال السنوات الماضية.

كما أكد أن هناك بروموهين سيتم عرضهما قريبًا.